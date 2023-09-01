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«Ак Барс» победил ЦСКА в первом матче сезона КХЛ и завоевал Кубок открытия

Новый сезон лиги стартовал в Москве.
«Ак Барс» победил ЦСКА в первом матче сезона КХЛ и завоевал Кубок открытия
01 сентября 2023 21:23
автор: Александр Евграфов
автор фото: Андрей Аносов / "Совспорт"

Хоккеисты казанского «Ак Барса» победили ЦСКА в первом матче сезона Континентальной хоккейной лиги и завоевали Кубок открытия. Встреча в Москве завершилась со счётом 5:2 в пользу «Ак Барса».

В составе победителей отличились Дмитрий Кагарлицкий (16:05), Дмитрий Яшкин (36:20), Никита Дыняк (36:51), Александр Радулов (52:32) и Вадим Шипачёв (53:31).

У армейцев голы на счету Никиты Нестерова (23:16) и Ярослава Дыбленко (46:15).

В составе ЦСКА шайбу на 8-й минуте встречи забросил Даррен Диц, но арбитр после видеопросмотра отменил взятие ворот, посчитав, что шайба была заброшена рукой. На 19-й минуте вратарь ЦСКА Федотов, который принял участие в матче, несмотря на дисквалификацию ИИХФ, выручил свою команду при выполнении буллита.

Следующую игру ЦСКА проведёт 3 сентября против владивостокского «Адмирала», а «АкБарс» днём позже в Казани сыграет с челябинским «Трактором».

источник: «Советский спорт»
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