«Ак Барс» победил ЦСКА в первом матче сезона КХЛ и завоевал Кубок открытия

Хоккеисты казанского «Ак Барса» победили ЦСКА в первом матче сезона Континентальной хоккейной лиги и завоевали Кубок открытия. Встреча в Москве завершилась со счётом 5:2 в пользу «Ак Барса».

В составе победителей отличились Дмитрий Кагарлицкий (16:05), Дмитрий Яшкин (36:20), Никита Дыняк (36:51), Александр Радулов (52:32) и Вадим Шипачёв (53:31).

У армейцев голы на счету Никиты Нестерова (23:16) и Ярослава Дыбленко (46:15).

В составе ЦСКА шайбу на 8-й минуте встречи забросил Даррен Диц, но арбитр после видеопросмотра отменил взятие ворот, посчитав, что шайба была заброшена рукой. На 19-й минуте вратарь ЦСКА Федотов, который принял участие в матче, несмотря на дисквалификацию ИИХФ, выручил свою команду при выполнении буллита.

Следующую игру ЦСКА проведёт 3 сентября против владивостокского «Адмирала», а «АкБарс» днём позже в Казани сыграет с челябинским «Трактором».