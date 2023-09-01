Нападающий «Ак Барса» Шипачёв установил уникальное достижение в КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги установил уникальное достижение турнира.

Он стал первым игроком в истории КХЛ, кто сделал 600 голевых передач в карьере.

Шипачёв ассистировал Александру Радулову, когда тот забросил шайбу на 53-й минуте встречи с ЦСКА, а минутой позже и сам отметился голом в ворота Ивана Федотова.

Пятёрку лучших игроков КХЛ по количеству голевых передач дополняют следующие игроки: Сергей Мозякин – 509, Александр Радулов – 429, Данис Зарипов – 393, Никита Гусев – 320.

В пятницу «Ак Барс» победил ЦСКА и стал обладателем Кубка открытия. Встреча в Москве завершилась со счётом 5:2 в пользу казанского клуба.