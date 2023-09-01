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«Ак Барс» повторил рекорд КХЛ по количеству завоёванных Кубков открытия

Казанцы в третий раз выиграли этот трофей.
01 сентября 2023 22:27
автор: Александр Евграфов

Казанский «Ак Барс» в третий раз в своей истории выиграл Кубок открытия Континентальной хоккейной лиги и повторили достижение московского «Динамо».

Ранее «Ак Барс» завоёвывал кубок открытия в сезоне-2009/10, обыграв «Локомотив» со счётом 3:2 в овертайме, и в сезоне-2020/21, победив ЦСКА 3:2 в овертайме.

Бело-голубые завоевали Кубок открытия в сезоне-2010/11, обыграв «Ак Барс» — 3:1, в сезоне-2012/13 «Авангард» в серии буллитов — 3:2, а ещё через год «Трактор» — 5:1.

В пятницу «Ак Барс» победил ЦСКА со счётом 5:2.

источник: «Советский спорт»
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