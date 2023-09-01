Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ак Барса»

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров заявил, что удивлён волнению игроков в матче с «Ак Барсом».

«К сожалению, играли временами, а не все 60 минут. Странно, что у нас присутствовало какое-то волнение. У нас был шанс отыграться при счете 2:3. Не получилось. Было много неестественных для нас действий. Но мы точно знаем, где находимся. Можем улучшить еще очень многое. В физическом состоянии есть немного, что поправить», - сказал Фёдоров журналистам на послематчевой пресс-конференции.

В пятницу в первом матче сезона ЦСКА в Москве проиграл «Ак Барсу» со счётом 2:5.