Защитник «Ак Барса» Войнов получил травму в матче с ЦСКА

Защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов получил травму в стартовом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского ЦСКА, заявил журналистам главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов.

«Хорошая игра, обе команды играли здорово, показали хороший, эмоциональный и быстрый хоккей. Было большое желание, с этим, возможно, связано большое количество удалений. У Войнова легкая травма. Что касается Ивана Федотова, то чего об этом думать-то? Мы про это не говорили. Мы выходили играть против ЦСКА», - отметил Билялетдинов.

В пятницу в первом матче сезона в Москве «Ак Барс» победил ЦСКА со счётом 5:2 и завоевал в третий раз в своей истории Кубок открытия.

По традиции хоккеисты не стали дотрагиваться до кубка, считая, что поднять трофей можно только после завоевания Кубка Гагарина, главной награды КХЛ.