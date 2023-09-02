Радулов стал четвертым хоккеистом в истории КХЛ, набравшим 250 очков в большинстве

Вчера, 1 сентября, начался новый сезон КХЛ, в первом матче которого ЦСКА сыграл дома против «Ак Барса».

Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу казанского коллектива.

Форварду «Ак Барса» Александру Радулову удалось набрать два результативных балла в большинстве. Он забросил одну шайбу и сделал один ассист. Таким образом, теперь на счету нападающего 251 очко в матчах КХЛ в большинстве.

Он стал четвертым хоккеистом в истории лиги, набравшим более 250 очков в большинстве. До него этой отметки достигали Вадим Шипачев (391 очко), Сергей Мозякин (385) и Данис Зарипов (266).