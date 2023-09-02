«Как в тюрьме. Зачем я сюда вообще приехал?». Овечкин — о переезде в США

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился воспоминаниями о своём дебюте за американский клуб.

«Приезжаю, меня селят в гостиницу. В подвал с маленьким окошечком, как в тюрьме. Две недели до сборов, когда вся команда приедет. Я английского не знаю, телевизор не смотрю, и я думаю: а зачем я сюда вообще приехал? Вот смысл? У меня дома все хорошо: друзья, родители, хорошая зарплата. Все шикарно, ничего доказывать никому не надо. Своей игрой за «Динамо» я уже доказал, что я нормальный, хороший игрок. Эти две недели, конечно, дались тяжело», — заявил Овечкин в интервью Татьяне Навке в выпуске шоу «Команда» на площадке KION.

Напомним, 37-летний форвард провёл свой первый матч в НХЛ в октябре 2005 года. В нём он оформил дубль и помог «столичным» взять верх над «Коламбусом». За 18 лет в НХЛ Овечкин стал одним из лучших игроков поколения. Его главная цель на текущий момент – это победить великий рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб. На счету Овечкина 822 гола и второе место в истории. Гретцки забросил 894 шайбы.