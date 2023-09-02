ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Динамо» Москва — СКА: во сколько игра КХЛ, где смотреть матч

Встреча начнется в 17:00 (мск).
02 сентября 2023 07:51
автор: Виталий Овсянников

2 сентября в 17:00 (мск) в матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» проведёт домашний матч против СКА.

Игра состоится на льду «ВТБ Арены».

Посмотреть встречу «Динамо» Москва — СКА можно в прямом эфире сервиса КиноПоискHD.

В минувшем сезоне бело-голубые потерпели поражение уже в первом раунде плей-офф, пропустив вперед нижегородское «Торпедо». Подопечные Романа Ротенберга добрались до финала Западной конференции, но уступили будущему чемпиону – московским армейцам.

источник: «Советский спорт»
«Как в тюрьме. Зачем я сюда вообще приехал?». Овечкин — о переезде в США
«Как в тюрьме. Зачем я сюда вообще приехал?». Овечкин — о переезде в США
«Великая восьмёрка» вспоминает свой дебют за «Вашингтон».
02.09.2023 06:32
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Радулов стал четвертым хоккеистом в истории КХЛ, набравшим 250 очков в большинстве
В матче против ЦСКА форвард «Ак Барса» форвард набрал два результативных балла.
02.09.2023 06:20
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Защитник «Ак Барса» Войнов получил травму в матче с ЦСКА
По словам главного тренера команды, травма легкая.
01.09.2023 23:03
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ак Барса»
Фёдоров отметил, что удивлён волнению своих игроков в матче Кубка открытия.
01.09.2023 22:49
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Ак Барс» повторил рекорд КХЛ по количеству завоёванных Кубков Открытия
Казанцы в третий раз выиграли этот трофей.
01.09.2023 22:27
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Ак Барс» победил ЦСКА в первом матче сезона КХЛ и завоевал Кубок Открытия
«Ак Барс» победил ЦСКА в первом матче сезона КХЛ и завоевал Кубок Открытия
Новый сезон лиги стартовал в Москве.
01.09.2023 21:23
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Нападающий «Ак Барса» Шипачёв установил уникальное достижение в КХЛ
Нападающий «Ак Барса» Шипачёв установил уникальное достижение в КХЛ
Хоккеист также отметился и заброшенной шайбой в первом матче сезона.
01.09.2023 21:23
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Международная федерация хоккея оштрафовала ФХР за участие Федотова в матче КХЛ
Сумма штрафа превышает полмиллиона рублей.
01.09.2023 20:43
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Хоккеисты «Ак Барса» забросили две шайбы за 31 секунду
Казанский клуб ведёт во втором периоде первого матча нового сезона.
01.09.2023 20:37
Хоккей
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.