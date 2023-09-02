«Динамо» Москва — СКА: во сколько игра КХЛ, где смотреть матч

2 сентября в 17:00 (мск) в матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» проведёт домашний матч против СКА.

Игра состоится на льду «ВТБ Арены».

Посмотреть встречу «Динамо» Москва — СКА можно в прямом эфире сервиса КиноПоискHD.

В минувшем сезоне бело-голубые потерпели поражение уже в первом раунде плей-офф, пропустив вперед нижегородское «Торпедо». Подопечные Романа Ротенберга добрались до финала Западной конференции, но уступили будущему чемпиону – московским армейцам.