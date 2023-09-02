ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Агент Бабаев заявил, что не удивился появлению Федотова в составе ЦСКА

В матче против «Ак Барса» голкипер армейцев пропустил пять шайб.
02 сентября 2023 08:57
автор: Виталий Овсянников

Хоккейный агент Шуми Бабаев заявил, что не был удивлен дисквалифицированного Ивана Федотова в составе московского ЦСКА в первом матче нового сезона КХЛ против «Ак Барса».

Игра закончилась поражением столичных армейцев со счётом 2:5.

«Удивился ли присутствию Федотова в воротах? Абсолютно нет, ЦСКА последовательно озвучивал свою позицию, Федотов изъявлял желание играть, было заявление Генпрокуратуры, что всё по закону и Конституции. К этому планомерно шло», — цитирует Бабаева Metaratings.ru.

В матче против «Ак Барса» Федотов отразил 33 из 38 бросков в створ ворот.

Напомним, голкипер подписал соглашение с клубом НХЛ в середине прошлого года, однако не сумел сыграть ни одной игры, так как был отправлен на прохождение срочной службы в армии. После возвращения Иван Федотов заключил контракт с ЦСКА, хотя соглашение с «Филадельфией» расторгнуто не было. По этой причине ИИХФ дисквалифицировала игрока на четыре месяца, а клубу запретили регистрировать международные трансферы в течение сезона.

Несмотря на это, ЦСКА нарушил запрет ИИХФ и выпустил Ивана Федотова на лёд.

источник: Metaratings.ru
Бывший пресс-секретарь ИИХФ: КХЛ теперь можно считать лигой-изгоем
Бывший пресс-секретарь ИИХФ: КХЛ теперь можно считать лигой-изгоем
Всё из-за ситуации с Федотовым.
02.09.2023 09:47
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
«Динамо» Москва — СКА: во сколько игра КХЛ, где смотреть матч
Встреча начнется в 17:00 (мск).
02.09.2023 07:51
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
«Как в тюрьме. Зачем я сюда вообще приехал?». Овечкин — о переезде в США
«Как в тюрьме. Зачем я сюда вообще приехал?». Овечкин — о переезде в США
«Великая восьмёрка» вспоминает свой дебют за «Вашингтон».
02.09.2023 06:32
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Радулов стал четвертым хоккеистом в истории КХЛ, набравшим 250 очков в большинстве
В матче против ЦСКА форвард «Ак Барса» форвард набрал два результативных балла.
02.09.2023 06:20
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Защитник «Ак Барса» Войнов получил травму в матче с ЦСКА
По словам главного тренера команды, травма легкая.
01.09.2023 23:03
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ак Барса»
Фёдоров отметил, что удивлён волнению своих игроков в матче Кубка открытия.
01.09.2023 22:49
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Ак Барс» повторил рекорд КХЛ по количеству завоёванных Кубков Открытия
Казанцы в третий раз выиграли этот трофей.
01.09.2023 22:27
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Ак Барс» победил ЦСКА в первом матче сезона КХЛ и завоевал Кубок Открытия
«Ак Барс» победил ЦСКА в первом матче сезона КХЛ и завоевал Кубок Открытия
Новый сезон лиги стартовал в Москве.
01.09.2023 21:23
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Нападающий «Ак Барса» Шипачёв установил уникальное достижение в КХЛ
Нападающий «Ак Барса» Шипачёв установил уникальное достижение в КХЛ
Хоккеист также отметился и заброшенной шайбой в первом матче сезона.
01.09.2023 21:23
Хоккей
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.