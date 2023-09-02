Агент Бабаев заявил, что не удивился появлению Федотова в составе ЦСКА

Хоккейный агент Шуми Бабаев заявил, что не был удивлен дисквалифицированного Ивана Федотова в составе московского ЦСКА в первом матче нового сезона КХЛ против «Ак Барса».

Игра закончилась поражением столичных армейцев со счётом 2:5.

«Удивился ли присутствию Федотова в воротах? Абсолютно нет, ЦСКА последовательно озвучивал свою позицию, Федотов изъявлял желание играть, было заявление Генпрокуратуры, что всё по закону и Конституции. К этому планомерно шло», — цитирует Бабаева Metaratings.ru.

В матче против «Ак Барса» Федотов отразил 33 из 38 бросков в створ ворот.

Напомним, голкипер подписал соглашение с клубом НХЛ в середине прошлого года, однако не сумел сыграть ни одной игры, так как был отправлен на прохождение срочной службы в армии. После возвращения Иван Федотов заключил контракт с ЦСКА, хотя соглашение с «Филадельфией» расторгнуто не было. По этой причине ИИХФ дисквалифицировала игрока на четыре месяца, а клубу запретили регистрировать международные трансферы в течение сезона.

Несмотря на это, ЦСКА нарушил запрет ИИХФ и выпустил Ивана Федотова на лёд.