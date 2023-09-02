Кожевников заявил, что КХЛ имеет смысл вмешаться в политику телеканала «Матч ТВ»

Экс-хоккеист Александр Кожевников поверг критике руководство телеканала «Матч ТВ» за нежелание показывать центральный матч игрового дня КХЛ между московским «Динамо» и СКА.

На телеканале было принято решение транслировать матч РПЛ между «Факелом» и «Крыльями Советов», который состоится в это же время.

«Спутниковые каналы есть далеко не у всех. Но на «Матч ТВ» хоккею дают мало времени. Обсуждения идут скучные, а на телевидении КХЛ корреспонденты соревнуются в нарциссизме. Как итог — «Факел» с «Крыльями» вместо СКА и «Динамо». Позорище! КХЛ имеет смысл вмешаться, тем более что, насколько понимаю, у них есть общие спонсоры», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.