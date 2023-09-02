Хохлачёв: понимаю, что в «Амуре» от меня будут ждать чудес за эти деньги, также было в «Спартаке»

Форвард Александр Хохлачёв, обменянный в «Амур» из «Спартака», прокомментировал свой контракт с хабаровчанами. Ранее сообщалось, что в дальневосточном клубе хоккеист будет получать 70-75 миллионов рублей за сезон.

«Я сразу понимал, что после заключения такого контракта от меня будут ждать чудес в каждом матче. В принципе, так было и в «Спартаке». Что касается разговоров про деньги, то это абсолютно понятные вещи. Надо просто выходить и выполнять свою работу. Тогда всё будет хорошо. «Амур» предоставил мне все условия, и теперь всё будет зависеть от того, как я сам буду играть», — цитирует Хохлачёва «Чемпионат».

За плечами 29-летнего нападающего выступления за «Уинсор Спитфайрз», «Бостон Брюинз», питерский СКА, «Авангард». В минувшем сезоне Александр провёл в регулярном чемпионате КХЛ 65 матчей, забросил 19 шайб и отдал 36 голевых передач.