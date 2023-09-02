ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Хохлачёв рассказал, что нужно сделать «Амуру» для победы в Кубке Гагарина

Хабаровский клуб ни разу в истории не выигрывал этот трофей.
02 сентября 2023 12:19
автор: Виталий Овсянников

Новичок «Амура» Александр Хохлачёв, выступающий на позиции нападающего, ответил на вопрос, что необходимо сделать хабаровскому клубу, чтобы завоевать Кубок Гагарина в ближайшие три сезона.

«Надо собрать хорошую команду. Это не делается за один-два года. Нельзя выиграть Кубок с чистого листа. Но если каждый год усиливаться и при этом сохранять хороший костяк и ядро команды, тогда и в Хабаровске легко можно сделать клуб чемпионом. Да и в любом городе это можно сделать» — заявил Хохлачёв в интервью изданию «Чемпионат».

В минувшем сезоне «Амур» финишировал на предпоследнем 10-м месте в Восточной конференции КХЛ и не попал в плей-офф.

источник: Чемпионат.com
Экс-работник ИИХФ: Федотова в этом конфликте используют как пешку
Голкипер ЦСКА принял участие в матче КХЛ, несмотря на дисквалификацию.
02.09.2023 13:07
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Владимир Крикунов: на следующей неделе нам стоит ждать более жестких санкций от ИИХФ
Крикунов делится неблагоприятным прогнозом.
02.09.2023 13:02
Хоккей
автор: Матвей Макаренко
Кожевников – о возможных санкциях ИИХФ в отношении ЦСКА: мы должны преклоняться каким-то ублюдкам?
Ранее сообщалось, что с армейцев могут снять очки за выход на лед вратаря Ивана Федотова.
02.09.2023 12:48
Хоккей
автор: Элина Бурина
Кожевников — о ситуации с Федотовым: послал бы ИИХФ куда подальше. Какое они имеют к нам отношение?
Двукратный олимпийский чемпион – о скандале вокруг вратаря ЦСКА.
02.09.2023 12:41
Хоккей
автор: Элина Бурина
В «Ладе» отреагировали на информацию о переговорах с вратарем Худобиным
На данный момент голкипер является свободным агентом.
02.09.2023 12:21
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Хохлачёв: понимаю, что в «Амуре» от меня будут ждать чудес за эти деньги, также было в «Спартаке»
Хоккеист будет получать более 70 миллионов рублей за сезон.
02.09.2023 11:04
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
Кожевников заявил, что КХЛ имеет смысл вмешаться в политику телеканала «Матч ТВ»
Мнение двукратного олимпийского чемпиона.
02.09.2023 10:27
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Бывший пресс-секретарь ИИХФ: КХЛ теперь можно считать лигой-изгоем
Бывший пресс-секретарь ИИХФ: КХЛ теперь можно считать лигой-изгоем
Всё из-за ситуации с Федотовым.
02.09.2023 09:47
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
Агент Бабаев заявил, что не удивился появлению Федотова в составе ЦСКА
В матче против «Ак Барса» голкипер армейцев пропустил пять шайб.
02.09.2023 08:57
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.