Хохлачёв рассказал, что нужно сделать «Амуру» для победы в Кубке Гагарина

Новичок «Амура» Александр Хохлачёв, выступающий на позиции нападающего, ответил на вопрос, что необходимо сделать хабаровскому клубу, чтобы завоевать Кубок Гагарина в ближайшие три сезона.

«Надо собрать хорошую команду. Это не делается за один-два года. Нельзя выиграть Кубок с чистого листа. Но если каждый год усиливаться и при этом сохранять хороший костяк и ядро команды, тогда и в Хабаровске легко можно сделать клуб чемпионом. Да и в любом городе это можно сделать» — заявил Хохлачёв в интервью изданию «Чемпионат».

В минувшем сезоне «Амур» финишировал на предпоследнем 10-м месте в Восточной конференции КХЛ и не попал в плей-офф.