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Кожевников – о возможных санкциях ИИХФ в отношении ЦСКА: мы должны преклоняться каким-то ублюдкам?

Ранее сообщалось, что с армейцев могут снять очки за выход на лед вратаря Ивана Федотова.
02 сентября 2023 12:48
автор: Элина Бурина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о возможных санкциях ИИХФ в отношении ЦСКА за выход на лед голкипера Ивана Федотова в матче с «Ак Барсом» (2:5). Ранее сообщалось, что с армейцев могут снять очки.

«Это просто бред. Это смешно. Какое отношение они имеют к нашей лиге? Да, мы туда входим, но они имеют права какие-то? Здесь всё равно всё сводится к тому, что Федерации хоккея России вместе с КХЛ должны принять общее разумное решение. Одно. И действовать сообща. У нас раскол — эти говорят «можно», ЦСКА говорят «нет», прокуратура говорит, что нам не нужно подчиняться, у нас есть свой трудовой кодекс. Мы отовсюду уже вышли практически. Мы должны преклоняться каким-то финнам? Каким-то ублюдкам? Турмалаем? Финны, шведы, которые со времён Петра успокоиться не могут. Нужно принимать свои решения. У нас вторая лига в мире. Международная. И почему мы должны перед ними ноги преклонять?» – заявил Кожевников.

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