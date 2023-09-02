Владимир Крикунов: на следующей неделе нам стоит ждать более жестких санкций от ИИХФ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о санкциях от ИИХФ после инцидента с голкипером ЦСКА Иваном Федотовым. Эксперт считает, что штрафом все не закончится.

«Да, ИИХФ в итоге оштрафовал ФХР на 5 тыс. швейцарских франков, но это не такие большие деньги, поэтому всё это ерунда. Но я не думаю, что они ограничатся только этим. Сейчас на ИИХФ насядут политики и они начнут придумывать ещё наказания. Думаю, что на следующей неделе нам стоит ждать более жёстких санкций от ИИХФ», – приводит слова Крикунова Metaratings.

Федотов наказан IIHF за подписание контракта с ЦСКА, на что не имел юридических оснований, так как у него было действующее соглашение с клубом НХЛ «Филадельфией Флайерз».