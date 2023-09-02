Экс-работник ИИХФ: Федотова в этом конфликте используют как пешку

Бывший пресс-секретарь ИИХФ Шимон Шемберг, в настоящее время занимающий должность президента европейского хоккейного клубного альянса, прокомментировал скандальную ситуацию с голкипером ЦСКА Иваном Федотовым.

«Его используют как пешку в этом конфликте как с ИИХФ, так и с НХЛ. У него действительно нет особого выбора. Он не может поехать за границу, и единственный вариант — играть за ЦСКА», — заявил Шемберг в своих социальных сетях.

Напомним, голкипер подписал соглашение с клубом НХЛ в середине прошлого года, однако не сумел сыграть ни одной игры, так как был отправлен на прохождение срочной службы в армии. После возвращения Иван Федотов заключил контракт с ЦСКА, хотя соглашение с «Филадельфией» расторгнуто не было. По этой причине ИИХФ дисквалифицировала игрока на четыре месяца, а клубу запретили регистрировать международные трансферы в течение сезона.

Несмотря на это, ЦСКА нарушил запрет ИИХФ и выпустил Ивана Федотова на лёд.