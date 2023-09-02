Майк Кинэн: создание КХЛ – гениальный ход Путина

Бывший главный тренер «Металлурга» Майк Кинэн высказался о создании Континентальной хоккейной лиги. Инициатором открытия такого чемпионата стал Президент РФ Владимир Путин.

«Русские игроки мечтают об НХЛ. Они радуются, что Путин создал лигу, пригласил много стран и у них всё получилось. Это был гениальный политический ход, который объединил страну», — сказал Кинэн в подкасте The Bob McСown podcast.

В КХЛ разыгрывается регулярный чемпионат и плей-офф, в котором 16 команд лиги соревнуются за Кубок Гагарина. По итогам плей-офф определяется победитель кубка, который получает титул чемпиона КХЛ и становится обладателем главного трофея лиги - Кубка Гагарина.