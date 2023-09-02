«Куньлунь» одержал победу над «Спартаком» в первом матче КХЛ 

«Куньлунь» на выезде оказался сильнее «Спартака» в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Очная встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «драконов».

За гостевую команду голы забили Девин Броссо (5-я минута), Цзян Фу (7), Джейк Челиос (20) и Джейсон Фрэм (42). В составе красно-белых заброшенными шайбами отметились Михал Чайковски (20), Николай Голдобин (22) и Павел Порядин (19).

4 сентября «Куньлунь» на своей площадке примет «Сочи», «Спартак» в тот же день дома сыграет против «Северстали».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) – «Куньлунь» (Пекин) – 3:4 (1:3, 1:0, 1:1)

Голы:

0:1 – Броссо (Вон, Сомерби), 04:16

0:2 – Фу (Пу, Родевальд), 06:47 (бол.)

1:2 – Чайковски (Морозов, Цыплаков), 19:34 (бол.)

1:3 – Челиос (Кэмпбелл, Рич), 19:58

2:3 – Голдобин (Орлов, Морозов), 21:10

2:4 – Фрэм (Фу, Ип), 41:16

3:4 – Порядин (Морозов, Чайковски), 58:27

Вратари: Рыбар – Смит.