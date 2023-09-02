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«Салават Юлаев» начал сезон в КХЛ с победы над «Барысом»

Первый матч нового сезона клуб из Уфы провёл в Астане.
02 сентября 2023 16:22
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Салавата Юлаева» победили «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Астане завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Александр Хмелевский (12:51), Владислав Ефремов (24:18) и Александр Шаров (45:46). У хозяев льда шайбы на счету Тамирлана Гайтамирова (50:18) и Понтуса Оберга (55:34).

В следующем матче 4 сентября «Барыс» примет «Сибирь», а «Салават Юлаев» сыграет в Екатеринбурге с «Автомобилистом».

источник: «Советский спорт»
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