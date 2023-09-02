«Салават Юлаев» начал сезон в КХЛ с победы над «Барысом»

Хоккеисты «Салавата Юлаева» победили «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Астане завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Александр Хмелевский (12:51), Владислав Ефремов (24:18) и Александр Шаров (45:46). У хозяев льда шайбы на счету Тамирлана Гайтамирова (50:18) и Понтуса Оберга (55:34).

В следующем матче 4 сентября «Барыс» примет «Сибирь», а «Салават Юлаев» сыграет в Екатеринбурге с «Автомобилистом».