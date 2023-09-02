«Автомобилист» в овертайме победил «Металлург» на старте сезона КХЛ

Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» победили в овертайме магнитогорский «Металлург». Встреча в Екатеринбурге завершилась со счётом 3:2 в пользу в хозяев площадки.

В основное время команды обменялись заброшенными шайбами. У «Автомобилиста» забили Сергей Зборовский (09:06) и Брукс Мэйсек (55:12), у «Металлурга» Максим Мухамметов (40:54) и Никита Михайлис (51:05). Победу хозяевам площадки принёс точный бросок Джесси Блэкера на 18-й секунде овертайма.

Гости провели первый матч сезона под руководством нового тренера команды Андрея Разина.

В следующем матче 4 сентября «Автомобилист» примет «Салават Юлаев», а днём позже «Металлург» сыграет в Москве с ЦСКА.