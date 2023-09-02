Агент Овечкина назвал дату возвращения хоккеиста в расположение «Вашингтон Кэпиталз» 

Агент капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Глеб Чистяков сообщил, когда его клиент отправится в Северную Америку и присоединится к столичной команде.

«Да, у Александра Овечкина сегодня самолёт, он улетает в Вашингтон готовиться к новому сезону», — приводит слова Чистякова «Чемпионат».

Овечкин выступает в НХЛ в общей сложности 18 лет. В настоящее время он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (822 гола). Россиянин отстаёт от легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки на 72 шайбы. Его рекорд по количеству голов (894) держится с 1999 года.