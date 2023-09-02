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«Лада» упустила победу в своём первом матче после возвращения в КХЛ

Соперник воспользовался ошибкой голкипера тольяттинцев.
02 сентября 2023 18:52
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты тольяттинской «Лады» проиграли свой первый матч после пятилетнего отсутствия в Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Тольятти с челябинским «Трактором» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Первый гол в КХЛ у тольяттинцев забросил Никита Попугаев (03:37). Гости сравняли счёт в третьем периоде. Отличился Сергей Калинин (43:41). А спустя ещё две минуты Антон Бурдасов воспользовался ошибкой вратаря тольяттинцев Владислава Подъяпольского и забил победную шайбу (45:43).

В следующем матче 4 сентября «Лада» примет СКА, а «Трактор» сыграет в Казани с «Ак Барсом».

источник: «Советский спорт»
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