«Лада» упустила победу в своём первом матче после возвращения в КХЛ

Хоккеисты тольяттинской «Лады» проиграли свой первый матч после пятилетнего отсутствия в Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Тольятти с челябинским «Трактором» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Первый гол в КХЛ у тольяттинцев забросил Никита Попугаев (03:37). Гости сравняли счёт в третьем периоде. Отличился Сергей Калинин (43:41). А спустя ещё две минуты Антон Бурдасов воспользовался ошибкой вратаря тольяттинцев Владислава Подъяпольского и забил победную шайбу (45:43).

В следующем матче 4 сентября «Лада» примет СКА, а «Трактор» сыграет в Казани с «Ак Барсом».