Шайба Хайруллина принесла СКА победу над «Динамо», Гальченюк забросил в дебютном матче

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на выезде нанес поражение московскому «Динамо».
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу СКА.
В составе гостей отличились Алекс Гальченюк и Тимур Хайруллин, реализовавший большинство. Хозяева ответили шайбой Эрика О'Дэлла.
Отметим, что бело-голубые открыли счет уже на первой минуте матча, однако СКА сумел переломить ход игры и одержать волевую победу.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) - СКА (Санкт-Петербург) - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Голы:
1:0 - О'Дэлл (Менелл, Рашевский), 1:42
1:1 - Гальченюк (Толчинский), 20:52
1:2 - Хайруллин (Никишин, Толчинский), 43:01 (5х4)
Вратари: Коновалов - Маттссон.
источник: «Советский спорт»