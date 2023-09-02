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Шайба Хайруллина принесла СКА победу над «Динамо», Гальченюк забросил в дебютном матче

Питерцы стартовали в новом сезоне с успеха в Москве.
02 сентября 2023 19:20
автор: Александр Шульгин

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на выезде нанес поражение московскому «Динамо».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу СКА.

В составе гостей отличились Алекс Гальченюк и Тимур Хайруллин, реализовавший большинство. Хозяева ответили шайбой Эрика О'Дэлла.

Отметим, что бело-голубые открыли счет уже на первой минуте матча, однако СКА сумел переломить ход игры и одержать волевую победу.

КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) - СКА (Санкт-Петербург) - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Голы:
1:0 - О'Дэлл (Менелл, Рашевский), 1:42
1:1 - Гальченюк (Толчинский), 20:52
1:2 - Хайруллин (Никишин, Толчинский), 43:01 (5х4)
Вратари: Коновалов - Маттссон.

источник: «Советский спорт»
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