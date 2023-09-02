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«Северсталь» победила «Сочи», забросив шесть шайб в первом матче сезона

Матч был дебютным для тренера команды Андрея Козырева.
02 сентября 2023 19:22
автор: Александр Евграфов

Череповецкая «Северсталь» стартовала с победы в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги, победив «Сочи» в домашнем матче со счётом 6:3.

У победителей дублем отметился Кирилл Пилипенко (25:28, 27:49), Егор Степанов (35:21), Андрей Чуркин (41:56), Никита Рожков (52:06) и Адам Лишка (58:05). В «Сочи» голы на счету Амира Гараева (08:37), Борны Рендулича (32:27) и Джесси Грэма (55:58).

Матч был дебютным для тренера команды Андрея Козырева.

В следующем матче 4 сентября «Северсталь» сыграет в гостях со «Спартаком», а «Сочи» отправится к «Куньлунь Ред Стар».

источник: «Советский спорт»
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