Гол Хохлачёва помог «Амуру» победить «Витязь» на старте сезона КХЛ

Хоккеисты хабаровского «Амура» победили подмосковный «Витязь» в первом матче нового сезона регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Балашихе завершилась со счётом 4:2 в пользу «Амура».

Хозяева площадки забросили первые две шайбы в матче, отличились Владимир Галузин (24:10) и Александр Яремчук (25:50). Затем «Амур» переломил ход встречи и ответил четырьмя голами.

У победителей заброшенной шайбой отличился новобранец Александр Хохлачёв (39:20). Кроме него, дубль на счету Алекса Броадхёрста (27:51, 30:24), еще одну шайбу забросил Артур Гиздатуллин (27:13).

В следующем матче 4 сентября «Амур» сыграет в Москве с «Динамо», а «Витязь» примет минское «Динамо».