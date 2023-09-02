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Минское «Динамо» отыгралось с 1:4 и победило «Нефтехимик» в первом матче сезона КХЛ

Для выявления победителя потребовался овертайм.
02 сентября 2023 20:53
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты минского «Динамо» победили «Нефтехимик» в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Нижнекамске завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей, которые отыгрались с 1:4.

За минскую команду голы забили Сэм Энас (07:33), Егор Игнатенко (30:38), Ник Меркли (40:53) и Иоаннис Калдис, который сначала сравнял счёт (44:28), а на 42-й секунде овертайма принёс победу бело-голубым.

У клуба из Нижнекамска отличились Энтони Камара (09:24), Наиль Якупов (14:52), Андрей Белозеров (15:56) и Данила Попов (22:12).

В следующем матче «Динамо» 4 сентября в Балашихе сыграет с «Витязем». «Нефтехимик» 6 сентября примет «Северсталь».

источник: «Советский спорт»
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