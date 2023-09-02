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Виктор Козлов: при счёте 3:0 «Салават» стал играть более вальяжно? Вам показалось

Уфимцы чуть не растеряли огромное преимущество.
02 сентября 2023 21:15
автор: Тимур Пацюк

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом». Уфимцы вели 3:0, затем дважды пропустили, но удержали победный счёт.

«В третьем периоде хорошо сработало большинство, но затем «Барыс» пошёл отыгрываться. Мы немного упустили нить игры, но ребята не стушевались, дотерпели и заработали два очка.

При счёте 3:0 «Салават» стал вести себя более вальяжно? Вам показалось. «Барыс» — хорошая команда, тем более при своих болельщиках, соперник заставил нас ошибаться», — цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.

Также наставник «Салавата Юлаева» подчеркнул, что его подопечные готовы замахнуться на Кубок Гагарина. В прошлом сезоне клуб из Башкортостана добрался до четвертьфинала конференции, где уступил «Адмиралу» (2-4).

источник: ХК «Салават Юлаев»
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