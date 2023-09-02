Ротенберг – о начале матча с «Динамо»: произошёл какой-то «чёрт побери»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо». Питерцы одержали победу – 2:1, хотя пропустили уже на второй минуте встречи.

«В начале произошёл какой-то «черт побери». «Динамо» - очень сильный соперник. Для нас этот матч сложился тяжело, поэтому я благодарю команду за выполнение установки.

Важно было начать сезон с победы, у нас много новичков. Многие из них впервые сыграли за СКА. Вы ещё увидите лучший рисунок игры от нашей команды, я убеждён в этом», – заявил Ротенберг на пресс-конференции.

В следующем матче СКА сыграет на выезде с «Ладой».