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НХЛ дала прогноз о результативности российских хоккеистов в новом сезоне 

Александр Овечкин не попал в тройку лучших среди россиян.
02 сентября 2023 23:57
автор: Глеб Шевяков

Пресс-служба НХЛ представила рейтинг из 12 российских хоккеистов и спрогнозировала, какое количество очков игроки смогут набрать в предстоящем сезоне-2023/2024.

Как утверждает источник, самым результативным среди представителей России станет форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Согласно прогнозу, он обязан набрать 117 очков. На второй строчке оказался нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов с 110 очками. Тройку лучших замкнул форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, который должен записать в свой актив 94 балла.

В пятёрку лучших также попали капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (88 очка) и центральный нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (87).

Остальной список выглядит следующим образом: Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»): 77; Андрей Кузьменко («Ванкувер Кэнакс»): 74; Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз»): 71; Владимир Тарасенко («Оттава Сенаторз»): 68; Иван Барбашёв («Вегас Голден Найтс»): 66; Михаил Сергачёв («Тампа-Бэй Лайтнинг»): 62; Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз»): 59.

источник: NHL (НХЛ)
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