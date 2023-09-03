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Александр Тихонов: РПЛ — это мусор! Лучше отдайте деньги хоккеистам

Мэтр как всегда резок в своих высказываниях.
03 сентября 2023 10:01
автор: Тимур Пацюк

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов резко высказался о Российской Премьер-Лиге.

«Регулярно мне задают вопросы по нашему футболу. РПЛ – это мусор. У нас что, футболисты уровня Месси, Марадоны, Пеле? Надо прекратить тратить деньги на этот бесполезный проект и отдать их хоккеистам, чтобы вернуть из-за океана наших лучших игроков», – цитирует именитого биатлониста Metaratings.ru.

Ранее Александр Тихонов предложил «послать подальше» Международную федерацию хоккея в деле с голкипером ЦСКА Иваном Федотовым. Также советский биатлонист назвал Дарью Виролайнен предателем из-за перехода в сборную Финляндию

источник: Metaratings.ru
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