Александр Тихонов: РПЛ — это мусор! Лучше отдайте деньги хоккеистам

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов резко высказался о Российской Премьер-Лиге.

«Регулярно мне задают вопросы по нашему футболу. РПЛ – это мусор. У нас что, футболисты уровня Месси, Марадоны, Пеле? Надо прекратить тратить деньги на этот бесполезный проект и отдать их хоккеистам, чтобы вернуть из-за океана наших лучших игроков», – цитирует именитого биатлониста Metaratings.ru.

Ранее Александр Тихонов предложил «послать подальше» Международную федерацию хоккея в деле с голкипером ЦСКА Иваном Федотовым. Также советский биатлонист назвал Дарью Виролайнен предателем из-за перехода в сборную Финляндию