Ротенберг: в хоккее мы не можем сделать такую систему, как в ЮФЛ, где команды играют по всей России

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о развитии молодых российских хоккеистов.

«Сейчас в НХЛ рекордное количество наших ребят. Важно, чтобы они дольше развивались в России, тогда за океан они будут ехать уже на лидирующие позиции, в первые звенья. Но для этого нужна инфраструктура.

Мы строим катки, ДЮСШ, открыли филиал школы СКА в Красногорске. Очень важно, чтобы ребята с детского возраста играли с сильнейшими командами России. То, что сделали в ЮФЛ, где футбольные команды играют по всей стране, — это здорово. К сожалению, в хоккее мы сейчас не можем сделать такую систему», — заявил Ротенберг «Радио Зенит».