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«Торпедо» победило «Локомотив» в Ярославле

В игре КХЛ было 7 шайб.
03 сентября 2023 19:19
автор: Максим Скороходов

«Торпедо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победило «Локомотив» со счётом 5:2.

В составе автозаводцев забивали Николай Коваленко (5-я минута), дважды Алексей Кручинин (8 и 59), Сергей Гончарук в большинстве (46), Василий Атанасов (51).

У железнодорожников заброшенными шайбами отличились Рушан Рафиков (34) и Денис Алексеев (50).

Для обеих команд эта игра стала первой официальной в сезоне. «Локомотив» 6 сентября примет «Трактор», «Торпедо» в этот же день сыграет дома против СКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) - «Торпедо» (Нижний Новгород) – 2:5 (0:2, 1:0, 1:3)

Голы: Рафиков, 33;45; Алексеев, 49:01 – Коваленко, 4:23; Кручинин, 7:18, 58:32; Гончарук, 45:33 (бол.); Атанасов, 50:10

источник: «Советский спорт»
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