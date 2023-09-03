«Торпедо» победило «Локомотив» в Ярославле

«Торпедо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победило «Локомотив» со счётом 5:2.
В составе автозаводцев забивали Николай Коваленко (5-я минута), дважды Алексей Кручинин (8 и 59), Сергей Гончарук в большинстве (46), Василий Атанасов (51).
У железнодорожников заброшенными шайбами отличились Рушан Рафиков (34) и Денис Алексеев (50).
Для обеих команд эта игра стала первой официальной в сезоне. «Локомотив» 6 сентября примет «Трактор», «Торпедо» в этот же день сыграет дома против СКА.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) - «Торпедо» (Нижний Новгород) – 2:5 (0:2, 1:0, 1:3)
Голы: Рафиков, 33;45; Алексеев, 49:01 – Коваленко, 4:23; Кручинин, 7:18, 58:32; Гончарук, 45:33 (бол.); Атанасов, 50:10
источник: «Советский спорт»