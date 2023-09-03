ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

ЦСКА с Федотовым в составе уверенно расправился с «Адмиралом»

Игра состоялась в Москве
03 сентября 2023 19:38
автор: Александр Бойченко

В воскресенье, 3 сентября, в Москве состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между московским ЦСКА и «Адмиралом». Победу одержали армейцы со счетом 4:1.

В составе красно-синих заброшенными шайбами отличились Павел Карнаухов, Михаил Григоренко, Владислав Провольнев и Прохор Полтапов. Клуб из Владивостока ответил точным попаданием Леонида Метальникова.

Отметим, что голкипер ЦСКА Иван Федотов весь матч провел на скамейке запасных.

В следующем матче ЦСКА примет магнитогорский «Металлург» 5 сентября, а «Адмирал» поедет в гости к «Витязю» в этот же день.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) – «Адмирал» (Владивосток) 4:1

Голы: Карнаухов (Провольнев, Абрамов) – 05:11, Григоренко (Мамин, Диц) – 19:56, Провольнев (Карнаухов, Светлаков) – 21:56, Полтапов (Мингачев, Янченко) – 51:18, – Метальников (Шэн) 41:37

источник: «Советский спорт»
«Торпедо» победило «Локомотив» в Ярославле
В игре КХЛ было 7 шайб.
03.09.2023 19:19
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Федотов не вышел в стартовом составе ЦСКА на матч с «Адмиралом»
Федотов не вышел в стартовом составе ЦСКА на матч с «Адмиралом»
Место в воротах армейцев занял другой вратарь.
03.09.2023 17:14
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Ротенберг: в хоккее мы не можем сделать такую систему, как в ЮФЛ, где команды играют по всей России
Всё чаще специалисты задумываются о развитии отечественного хоккея.
03.09.2023 10:46
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
Александр Тихонов: РПЛ — это мусор! Лучше отдайте деньги хоккеистам
Мэтр как всегда резок в своих высказываниях.
03.09.2023 10:01
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
НХЛ дала прогноз о результативности российских хоккеистов в новом сезоне 
Александр Овечкин не попал в тройку лучших среди россиян.
02.09.2023 23:57
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Ротенберг — о начале матча с «Динамо»: произошёл какой-то «чёрт побери»
Но это не помешало СКА выиграть.
02.09.2023 23:46
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
Виктор Козлов: при счёте 3:0 «Салават» стал играть более вальяжно? Вам показалось
Уфимцы чуть не растеряли огромное преимущество.
02.09.2023 21:15
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
Минское «Динамо» отыгралось с 1:4 и победило «Нефтехимик» в первом матче сезона КХЛ
Для выявления победителя потребовался овертайм.
02.09.2023 20:53
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Гол Хохлачёва помог «Амуру» победить «Витязь» на старте сезона КХЛ
Бывший игрок «Спартака» отличился результативными действиями в первом матче за новый клуб.
02.09.2023 19:46
Хоккей
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.