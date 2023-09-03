ЦСКА с Федотовым в составе уверенно расправился с «Адмиралом»

В воскресенье, 3 сентября, в Москве состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между московским ЦСКА и «Адмиралом». Победу одержали армейцы со счетом 4:1.
В составе красно-синих заброшенными шайбами отличились Павел Карнаухов, Михаил Григоренко, Владислав Провольнев и Прохор Полтапов. Клуб из Владивостока ответил точным попаданием Леонида Метальникова.
Отметим, что голкипер ЦСКА Иван Федотов весь матч провел на скамейке запасных.
В следующем матче ЦСКА примет магнитогорский «Металлург» 5 сентября, а «Адмирал» поедет в гости к «Витязю» в этот же день.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) – «Адмирал» (Владивосток) 4:1
Голы: Карнаухов (Провольнев, Абрамов) – 05:11, Григоренко (Мамин, Диц) – 19:56, Провольнев (Карнаухов, Светлаков) – 21:56, Полтапов (Мингачев, Янченко) – 51:18, – Метальников (Шэн) 41:37