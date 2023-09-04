Финалист Кубка Стэнли Худобин начнет сезон в красноярском «Соколе»

Российский голкипер Антон Худобин будет выступать в ВХЛ.

Как сообщает пресс-служба «Сокола», красноярский клуб подписал контракт с 37-летним хоккеистом. В СМИ появилась информация, что Худобин может разорвать соглашение, если получит выгодное предложение от клубов КХЛ.

Антон дебютировал в чемпионате России в составе магнитогорского «Металлурга» в сезоне 2004-2005. Он стал чемпионом мира-2014 в составе сборной России и играл в финал Кубка Стэнли-2020 в составе «Далласа».

В минувшем сезоне голкипер провел один матч в НХЛ.