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Финалист Кубка Стэнли Худобин начнет сезон в красноярском «Соколе»

Хоккеист становился чемпионом мира в 2014 году.
Финалист Кубка Стэнли Худобин начнет сезон в красноярском «Соколе»
04 сентября 2023 08:13
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: NHL

Российский голкипер Антон Худобин будет выступать в ВХЛ.

Как сообщает пресс-служба «Сокола», красноярский клуб подписал контракт с 37-летним хоккеистом. В СМИ появилась информация, что Худобин может разорвать соглашение, если получит выгодное предложение от клубов КХЛ.

Антон дебютировал в чемпионате России в составе магнитогорского «Металлурга» в сезоне 2004-2005. Он стал чемпионом мира-2014 в составе сборной России и играл в финал Кубка Стэнли-2020 в составе «Далласа».

В минувшем сезоне голкипер провел один матч в НХЛ.

источник: ХК «Сокол» (Красноярск)
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