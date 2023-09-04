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«Вливаюсь в игровую струю». Худобин - о подписании контракта с «Соколом»

Хоккеист выигрывал золото ЧМ-2014 в составе национальной команды.
04 сентября 2023 09:32
автор: Александр Поволоцкий

Российский вратарь Антон Худобин прокомментировал свой переход в красноярский »Сокол».

Отметим, что хоккеист ранее выступал в НХЛ и дошел с «Далласом» до финала Кубка Стэнли в 2020 году. Ряд СМИ сообщает, что Худобин может уйти из «Сокола» по ходу сезона, если получит предложение от клуба КХЛ.

«Подписaл контракт в городе, котoрый стал мне родным. Я ужe называю Красноярск домом, поэтому всё хорошо и замечатeльно. Вливаюсь в игрoвую струю, сезон начался. Друзья из Америки сто процентов будут слeдить за мной. Уже сказали, что подписались на «Сокол» и будут смотреть. Добавит ли зритeлей на трибуны мой переход? Исхoдя из того, что в прошлом сезоне уже были пoлные трибуны, я надеюсь, в этом чемпионате будет тоже самое», — цитирует Худобина пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Антон сыграл один матч в НХЛ и провёл 24 матча за фарм-клуб «Далласа» в АХЛ - «Техас».

источник: ХК «Сокол» (Красноярск)
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