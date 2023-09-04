«Из 10 мне 11 забивал». Игорь Шестёркин – о буллитах Артемия Панарина

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал навыки исполнения буллитов своего одноклубника форварда Артемия Панарина.

«Панарин очень хорошо бьёт буллиты. Он динамичный, работает не по своим заготовкам, а играет по вратарю, то есть это самое тяжелое, кто ментально переиграет. Когда я только приехал, он на тренировках мне 10 bp 11 забивал. Я ещё тогда думал, что буллиты – моя сильная сторона», — сказал Шестёркин на ютуб-канале «Черкас Атлант».

В минувшем сезоне НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» вылетел уже в первом раунде, уступив в семиматчевом противостоянии «Нью-Джерси».