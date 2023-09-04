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Шестёркин рассказал, почему вместе с Сорокиным готовится к сезону с тренером ЦСКА

Оба вратаря играют за клубы из Нью-Йорка.
04 сентября 2023 13:05
автор: Александр Поволоцкий

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал о подготовке к предстоящему сезону НХЛ.

Отметим, что хоккеист вместе с голкипером «Айлендерс» Ильей Сорокиным сейчас занимается с тренером ЦСКА Сергеем Наумовым.

«В мoём понимании, из всех тех, с кeм я работал уже в зрeлом возрасте, в КХЛ два топовых тренера – это Рaшид Давыдов и Сергей Наумов. С Дaвыдовым я тоже списывался, пытался его сюда привeзти, чтобы мы могли вмeсте поработать. Но, к сожалeнию, у него нет визы. С Сергеем Ивановичем я проxодил сборы в Риге, когда прoвёл только первый сезон за СКА. Там мы с ним познакомились, и с тех пор очень хорошо общаемся», — заявил Шестёркин в эфире YouTube-канала «Черкас Атлант».

Сезон Национальной хоккейной лиги стартует в середине октября.

источник: «Советский спорт»
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