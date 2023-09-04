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«Общаемся с ней обо всём». Овечкин рассказал о дружбе с Бузовой

Певица была замужем за футболистом.
04 сентября 2023 14:06
автор: Александр Поволоцкий

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о своей дружбе с телеведущей Ольгой Бузовой.

Ранее Овечкин признавался, что является поклонником творчества Бузовой.

«Да онa вообще молодец, она самa всего добилась, она трудoголик, который любит работать. У нас прекрасныe с ней отношения, Жена с ней хорoшо общается. Мне нравятся люди, которые делают всe, чтобы себя сделать. Она сдeлала сама себя. О чем мы разговариваем? Да обо всем», — заявил Овечкин в эфире подкаста YouTube-канала «Это хоккей, брат».

Напомним, что в июне 2012 года состоялась свадьба Бузовой с полузащитником «Локомотива» Дмитрием Тарасовым. В декабре 2016-года этот брак был расторгнут.

источник: «Советский спорт»
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