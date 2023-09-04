14-летний хоккеист клуба «Энергия Елец» умер, вдохнув порцию газа из зажигалки

Сегодня, 4 сентября, Telegram-канал Mash сообщает о смерти 14-летнего хоккеиста команды «Энергия Елец».

Согласно данным источника, он был найдет мертвым 2 сентября, и полиция уже начала расследование.

Отмечается, что компания подростков отправилась в торговый центр города Ельца после школы, где была приобретена зажигалка. Ребята вскрыли устройство и вдохнули газ. Для 14-летнего хоккеиста эта «забава» оказалась смертельной. Остальные ребята не пострадали.

Свидетели произошедшего говорят, что подросток стал задыхаться после первого вдоха. Его друзья оперативно позвонили в скорую помощь, которая приехала быстро. Однако спасти человека не удалось.