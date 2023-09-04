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Люк Тардиф: санкции ИИХФ по делу Федотова могут коснуться только ЦСКА и ФХР

ФХР получил штраф на 5 тыс. швейцарских франков.
04 сентября 2023 15:26
автор: Виталий Овсянников

Глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф дал пояснения о возможным санкциях из-за ситуации с контрактом голкипера ЦСКА Ивана Федотова.

Он отметил, что они коснутся только хоккеиста, столичных армейцев и ФХР.

«Могут ли санкции распространиться на китайских и казахстанских игроков и тренеров, участвующих в чемпионате КХЛ? Возможные санкции коснутся только Федерации хоккея России, Федотова и ЦСКА», — цитирует Тардифа ТАСС.

Ранее ИИХФ дисквалифицировала Федотова из-за того, что имея на руках контракт с «Филадельфией», он подписал соглашение с ЦСКА. Несмотря на это, вратарь вышел на лёд в матче КХЛ против «Ак Барса» (2:5). За этот инцидент ФХР получил штраф на 5 тыс. швейцарских франков.

источник: ТАСС
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