КХЛ изменила дисциплинарный регламент после санкций ИИХФ

Континентальная хоккейная лига выпустила изменённый дисциплинарный регламент. Теперь её решения важнее предписаний ИИХФ.

«Спортивной дисквалификацией является запрет на участие в предстоящем матче (матчах) или в течение определённого периода в случаях и по основаниям, прямо предусмотренным законодательством Российской Федерации.

В случае если спортивная дисквалификация наложена на хоккеиста решением ИИХФ (её юрисдикционных органов) и препятствует его заявке или дозаявке для участия в чемпионате и (или) в отдельно взятом матче (матчах), при этом хоккеист и (или) клуб находятся в процессе обжалования такого решения в установленном порядке, а клуб в связи с указанным обжалованием не отстраняет хоккеиста от участия в спортивных соревнованиях по основаниям, предусмотренным подпунктом 1.5 пункта 1 статьи 58 правового регламента КХЛ, то по мотивированному заявлению клуба президент КХЛ вправе в качестве обеспечительной меры с целью защиты прав хоккеиста и (или) клуба принять решение о допуске хоккеиста к участию в чемпионате и (или) отдельно взятом матче (матчах) на период обжалования решения ИИХФ (её юрисдикционных органов).

Решение о допуске хоккеиста к участию в чемпионате и (или) отдельно взятом матче (матчах) на период обжалования решения ИИХФ (её юрисдикционных органов) принимается при условии принятия на себя клубом, заявляющим о необходимости принятия данной обеспечительной меры, обязательства компенсировать лиге в полном объёме все убытки и (или) имущественные потери, которые могут возникнуть в связи с принятием указанной обеспечительной меры.

Примечание. Если жалоба хоккеиста на решение ИИХФ (её юрисдикционных органов) не удовлетворена и такое решение оставлено в силе, то лига аннулирует статистические показатели хоккеиста, набранные им в сыгранных матчах в период приостановления исполнения обжалуемого решения ИИХФ (её юрисдикционных органов)», — говорится в сообщении.

Федотов наказан IIHF за подписание контракта с ЦСКА, на что не имел юридических оснований, так как у него было действующее соглашение с клубом НХЛ «Филадельфией Флайерз».