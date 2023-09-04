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«Сибирь» победила «Барыс» в овертайме, отыгравшись с 0:3

Российская команда добыла волевую победу в матче КХЛ.
04 сентября 2023 18:57
автор: Максим Скороходов

«Сибирь» победила в овертайме «Барыс» со счётом 5:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе коллектива из Астаны заброшенными шайбами отличились в большинстве Давид Скленичка (6-я минута), Алекс Грант (12) и Райли Барбер (26), в равных составах забил Батырлан Муратов (52).

У «Сибири» голы на счету Ильи Морозова (28), Владимира Бутузова (40), Сергея Дубакина (41), Алексея Яковлева (53) и Тревор Мёрфи, ставшего автором победной шайбы (61).

Ранее клуб из Казахстана проиграл «Салаваты Юлаеву» (2:3), а команда из Новосибирска «Авангарду» (1:2).

7 сентября «Сибирь» и «Барыс» снова сыграют между собой, но уже в России.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) - «Сибирь» (Новосибирская область) - 4:5 (2:0, 1:2, 1:2, 0:1)

Голы: Скленичка, 5:03 (Бол.); Грант, 11:03 (Бол.); Барбер, 25:52 (Бол.); Муратов, 51:10 - Морозов, 27:13; Бутузов, 39:48; Дубахин, 40:40; Яковлев, 53:00; Мёрфи, 60:09

источник: «Советский спорт»
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