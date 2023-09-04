«Автомобилист» дома переиграл «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» из Уфы потерпел первое поражение в сезоне. Единственны гол за этот коллектив забил Сергей Шмелёв. Ассистировал ему Александр Шаров.

«Автомобилист» из Екатеринбурга огорчил соперников три раза. На девятой минуте большинство реализовал Анатолий Голышев, а уже к 44-й минуте он оформил дубль.

Следующий матч «Автомобилист» проведёт 7 сентября в Омске. Их ожидает встреча с «Авангардом». «Салават» же отправится в гости к «Ладе».

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«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 2:1

Голы: Анатолий Голышев, 8:39 (Бол.); Сергей Шмелёв, 26:36 (Бол.), Голышев, 43:44.