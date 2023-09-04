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Шайба Лайпсика помогла СКА одержать победу над «Ладой» в матче КХЛ

Встреча хоккейных клубов состоялась в Тольятти. 
Шайба Лайпсика помогла СКА одержать победу над «Ладой» в матче КХЛ
04 сентября 2023 20:11
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ХК СКА

СКА в гостях обыграл «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Очная встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Романа Ротенберга.

За питерскую команду шайбы забросили Брэндан Лайпсик (23-я минута), Иван Зинченко (25) и Владимир Алистров (27).

Таким образом, СКА набирает четыре очка и поднимается на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» находится на 12-й строчке на Востоке, не имея очков в активе.

6 сентября питерцы отправятся в гости к «Торпедо», а клуб из Тольятти в тот же день примет на своей арене «Салават Юлаев».

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Лада» (Тольятти) – СКА (Санкт-Петербург) – 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Голы:

0:1 - Лайпсик (Алистров), 22:34

0:2 - Зинченко (Алистров), 24:47 (мен.)

0:3 - Алистров (Лайпсик, Никишин), 26:58

источник: «Советский спорт»
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