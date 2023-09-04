Минское «Динамо» разгромило «Витязь, забив три гола в меньшинстве

Минское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победило «Витязь» со счётом 7:0.

Забивали Александр Волков в меньшинстве (17-я минута), Коди Кёрран (23), Вадим Мороз (35), Виталий Пинчук в меньшинстве (36), Тимофей Ковгореня (38), Роман Горбунов (47) и Андрей Стась в меньшинстве (59).

Ранее команда из столицы Беларуси победила в овертайме «Нефтехимик» (5:4), а клуб из Балашихи уступил «Амуру» (2:4).

«Витязь» 6 сентября примет «Адмирал», «Динамо» в этот же день сыграет в гостях против «Куньлуня».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) - «Динамо» (Минск) - 0:7 (0:1, 0:4, 0:1)

Голы: Волков, 16:17 (мен.); Кёрран, 22:53; Мороз, 34:05; Пинчук (мен.), 35:34; Ковгореня, 37:35; Горбунов, 46:39; Стась, 58:07 (мен.)