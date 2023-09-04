Шайба Рудалова помогла «Ак Барсу» одолеть «Трактор» на домашнем льду

В понедельник, 4 сентября, на стадионе «Татнефть-Арена» прошел очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Трактором». Хозяева одержали победу со счетом 5:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Кагарлицкий (22-я минута), Артем Лукоянов (37), Дмитрий Яшкин (42, 55) и Александр Радулов (60). У гостей отличились Владимир Ткачев (1), Антон Бурдасов (18) и Никита Сошников (24).

В следующем матче «Ак Барс» примет «Сочи» 6 сентября, а «Трактор» сыграет на выезде с ярославским «Локомотивом» в этот же день.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) – «Трактор» (Челябинск) 5:3

Голы: Кагарлицкий 22, Лукоянов 37, Яшкин (42, 55), Радулов 60, – Ткачев 1, Бурдасов 18, Сошников 24.