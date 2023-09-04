Московское «Динамо» дома победило «Амур» в матче КХЛ

Хоккеисты московского «Динамо» нанесли поражение «Амуру» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Очная встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу бело-голубых.

В составе победителей шайбы забросили Никита Гусев (26-я минута), Артём Ильенко (19) и Владислав Михайлов (10). За хабаровскую команду голом в большинстве отличился Александр Хохлачёв (27).

7 сентября «Динамо» на своей площадке примет магнитогорский «Металлург», «Амур» днём ранее сыграет в гостях против «Спартака».

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Динамо» (Москва) – «Амур» (Хабаровск) – 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Голы: Михайлов, 09:30; Ильенко, 18:13; Гусев, 25:49 – Хохлачёв 26:30 (бол.)