ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Московское «Динамо» дома победило «Амур» в матче КХЛ

Игра состоялась в столице на «ВТБ Арене».
04 сентября 2023 21:47
автор: Глеб Шевяков

Хоккеисты московского «Динамо» нанесли поражение «Амуру» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Очная встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу бело-голубых.

В составе победителей шайбы забросили Никита Гусев (26-я минута), Артём Ильенко (19) и Владислав Михайлов (10). За хабаровскую команду голом в большинстве отличился Александр Хохлачёв (27).

7 сентября «Динамо» на своей площадке примет магнитогорский «Металлург», «Амур» днём ранее сыграет в гостях против «Спартака».

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Динамо» (Москва) – «Амур» (Хабаровск) – 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Голы: Михайлов, 09:30; Ильенко, 18:13; Гусев, 25:49 – Хохлачёв 26:30 (бол.)

источник: «Советский спорт»
«Куньлунь» разгромил «Сочи» благодаря шайбам Броссо и Локхарта 
Клуб из Пекина забил сопернику три безответных гола.
04.09.2023 21:54
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Хет-трик Голдобина принёс «Спартаку» победу над «Северсталью» в домашнем матче КХЛ 
Московская команда забросили шесть шайб в ворота соперника. 
04.09.2023 21:48
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Шайба Рудалова помогла «Ак Барсу» одолеть «Трактор» на домашнем льду
Матч прошел на «Татнефть-Арене»
04.09.2023 21:46
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Минское «Динамо» разгромило «Витязь, забив три гола в меньшинстве
Результат предопределил второй период.
04.09.2023 21:21
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Шайба Лайпсика помогла СКА одержать победу над «Ладой» в матче КХЛ
Шайба Лайпсика помогла СКА одержать победу над «Ладой» в матче КХЛ
Встреча хоккейных клубов состоялась в Тольятти. 
04.09.2023 20:11
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Автомобилист» дома переиграл «Салават Юлаев»
Матч регулярного чемпионата завершился со счётом 2:1.
04.09.2023 19:14
Хоккей
автор: Матвей Макаренко
«Сибирь» победила «Барыс» в овертайме, отыгравшись с 0:3
Российская команда добыла волевую победу в матче КХЛ.
04.09.2023 18:57
Хоккей
автор: Максим Скороходов
КХЛ изменила дисциплинарный регламент после санкций ИИХФ
КХЛ изменила дисциплинарный регламент после санкций ИИХФ
Всё из-за ситуации вокруг Федотова.
04.09.2023 17:22
Хоккей
автор: Матвей Макаренко
Люк Тардиф: санкции ИИХФ по делу Федотова могут коснуться только ЦСКА и ФХР
Люк Тардиф: санкции ИИХФ по делу Федотова могут коснуться только ЦСКА и ФХР
ФХР получил штраф на 5 тыс. швейцарских франков.
04.09.2023 15:26
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.