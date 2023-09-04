Хет-трик Голдобина принёс «Спартаку» победу над «Северсталью» в домашнем матче КХЛ 

«Спартак» на своей площадке одержал победу над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Очная встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу столичного клуба.

За красно-белых хет-трик оформил Николай Голдобин (23-я, 39-я, 42-я минуты), по одному голу забили Дмитрий Вишневский (22), Герман Рубцов (32) и Иван Морозов (58). В составе гостей дубль на счету Дмитрия Моисеева (3, 44), шайбы забросили Кирилл Пилипенко (30) и Руслан Амбросимов (60)

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Спартак» (Москва) – «Северсталь» (Череповец) – 6:4 (0:1, 4:1, 2:2)

Голы: Вишневский, 21:38 (бол.); Голдобин, 22:52; Рубцов, 31:01; Голдобин, 38:16; Голдобин, 41:05; Морозов, 57:28 - Моисеев, 02:13; Пилипенко, 29:21; Моисеев, 43:26 (бол.); Амбросимов, 59:14.