ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Хет-трик Голдобина принёс «Спартаку» победу над «Северсталью» в домашнем матче КХЛ 

Московская команда забросили шесть шайб в ворота соперника. 
04 сентября 2023 21:48
автор: Глеб Шевяков

«Спартак» на своей площадке одержал победу над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Очная встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу столичного клуба.

За красно-белых хет-трик оформил Николай Голдобин (23-я, 39-я, 42-я минуты), по одному голу забили Дмитрий Вишневский (22), Герман Рубцов (32) и Иван Морозов (58). В составе гостей дубль на счету Дмитрия Моисеева (3, 44), шайбы забросили Кирилл Пилипенко (30) и Руслан Амбросимов (60)

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Спартак» (Москва) – «Северсталь» (Череповец) – 6:4 (0:1, 4:1, 2:2)

Голы: Вишневский, 21:38 (бол.); Голдобин, 22:52; Рубцов, 31:01; Голдобин, 38:16; Голдобин, 41:05; Морозов, 57:28 - Моисеев, 02:13; Пилипенко, 29:21; Моисеев, 43:26 (бол.); Амбросимов, 59:14.

источник: «Советский спорт»
«Куньлунь» разгромил «Сочи» благодаря шайбам Броссо и Локхарта 
Клуб из Пекина забил сопернику три безответных гола.
04.09.2023 21:54
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Московское «Динамо» дома победило «Амур» в матче КХЛ
Игра состоялась в столице на «ВТБ Арене».
04.09.2023 21:47
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Шайба Рудалова помогла «Ак Барсу» одолеть «Трактор» на домашнем льду
Матч прошел на «Татнефть-Арене»
04.09.2023 21:46
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Минское «Динамо» разгромило «Витязь, забив три гола в меньшинстве
Результат предопределил второй период.
04.09.2023 21:21
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Шайба Лайпсика помогла СКА одержать победу над «Ладой» в матче КХЛ
Шайба Лайпсика помогла СКА одержать победу над «Ладой» в матче КХЛ
Встреча хоккейных клубов состоялась в Тольятти. 
04.09.2023 20:11
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Автомобилист» дома переиграл «Салават Юлаев»
Матч регулярного чемпионата завершился со счётом 2:1.
04.09.2023 19:14
Хоккей
автор: Матвей Макаренко
«Сибирь» победила «Барыс» в овертайме, отыгравшись с 0:3
Российская команда добыла волевую победу в матче КХЛ.
04.09.2023 18:57
Хоккей
автор: Максим Скороходов
КХЛ изменила дисциплинарный регламент после санкций ИИХФ
КХЛ изменила дисциплинарный регламент после санкций ИИХФ
Всё из-за ситуации вокруг Федотова.
04.09.2023 17:22
Хоккей
автор: Матвей Макаренко
Люк Тардиф: санкции ИИХФ по делу Федотова могут коснуться только ЦСКА и ФХР
Люк Тардиф: санкции ИИХФ по делу Федотова могут коснуться только ЦСКА и ФХР
ФХР получил штраф на 5 тыс. швейцарских франков.
04.09.2023 15:26
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.