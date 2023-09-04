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«Куньлунь» разгромил «Сочи» благодаря шайбам Броссо и Локхарта 

Клуб из Пекина забил сопернику три безответных гола.
04 сентября 2023 21:54
автор: Глеб Шевяков

«Куньлунь» дома одолел «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Очная встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу пекинской команды.

За хозяев площадки шайбы забросили Брэндон Ип (3-я минута), Дэвин Броссо (20) и Люк Локхарт (40).

В следующем матче КХЛ «Куньлунь» сыграет дома против минского «Динамо» (6 сентября). «Сочи» в тот же день отправится в гости к «Ак Барсу».

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Куньлунь» (Пекин) – «Сочи» – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Ип, 02:53 (бол.); Броссо, 19:44 (бол.); Локхарт, 39:22.

источник: «Советский спорт»
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