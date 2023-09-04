Бывшая теннисистка Мыскина займёт должность президента «Лады» 

Бывшая российская теннисистка Анастасии Мыскина в ближайшее время будет назначена на пост президента «Лады». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

На протяжении длительного времени 42-летняя спортсменка является членом наблюдательного совета тольяттинского клуба.

Мыскина объявила о завершении профессиональной карьеры теннисистки в 2007 году. В 2004 года она стала победительницей «Ролан Гаррос».

«Лада» вернулась в КХЛ спустя пять лет после вылета (2018). В сезоне-2023/2024 команда потерпела два поражения в двух сыгранных матчах Континентальной хоккейной лиги.