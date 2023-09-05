Юрий Карандин: ИИХФ может попытаться развалить КХЛ, надавив на федерации Китая и Казахстана

Легендарный советский арбитр Юрий Карандин дал прогноз по возможным санкциям в адрес КХЛ после скандала с голкипером ЦСКА Иваном Федотовым.

«К сожалению, у ИИХФ ещё есть возможности закрутить гайки и наказать наш хоккей. Наверняка международная федерация попробует ударить по КХЛ через Китай и Казахстан, ведь в отличие от РФ и Беларуси эти две страны допущены до чемпионатов мира.

Если война из-за «дела Федотова» будет продолжаться, европейцы способны надавить на федерации Китая и Казахстана, а через них - на «Барыс» и «Куньлунь», угрожать игрокам и тренерам дисквалификациями. Как итог – попытка развала КХЛ», - цитирует Карандина Russia-Hockey.