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Юрий Карандин: ИИХФ может попытаться развалить КХЛ, надавив на федерации Китая и Казахстана

Российскому хоккею вновь угрожают.
05 сентября 2023 08:13
автор: Тимур Пацюк

Легендарный советский арбитр Юрий Карандин дал прогноз по возможным санкциям в адрес КХЛ после скандала с голкипером ЦСКА Иваном Федотовым.

«К сожалению, у ИИХФ ещё есть возможности закрутить гайки и наказать наш хоккей. Наверняка международная федерация попробует ударить по КХЛ через Китай и Казахстан, ведь в отличие от РФ и Беларуси эти две страны допущены до чемпионатов мира.

Если война из-за «дела Федотова» будет продолжаться, европейцы способны надавить на федерации Китая и Казахстана, а через них - на «Барыс» и «Куньлунь», угрожать игрокам и тренерам дисквалификациями. Как итог – попытка развала КХЛ», - цитирует Карандина Russia-Hockey.

источник: Russia-Hockey.ru
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